Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EY: Corona und zwei Megadeals prägen Private-Equity-Markt

Der deutsche Private-Equity-Markt ist im ersten Halbjahr 2020 von der Corona-Krise und zwei großen Transaktionen geprägt worden. Wie aus einer Analyse des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY (Ernst & Young) hervorgeht, ging die Zahl der Transaktionen von Januar bis Juni im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum insgesamt um 16 Prozent auf 112 zurück. Das ist der niedrigste Wert seit 2016. Insbesondere im zweiten Quartal habe sich die Zurückhaltung der Finanzinvestoren infolge der Corona-Pandemie bemerkbar gemacht: Von April bis Juni führten sie lediglich 38 Deals durch, im ersten Quartal waren es noch 56 Transaktionen.

Berliner Mieterverein sieht Mietendeckel als verfassungsgemäß

Der Berliner Mieterverein ist zuversichtlich, dass der umstrittene Mietendeckel Bestand vor dem Bundesverfassungsgericht hat. Sowohl mit Blick auf die Gesetzgebungskompetenz des Landes als auch auf die Einschränkungen der Eigentumsrechte sei das entsprechende Berliner Landesgesetz "verfassungsgemäß", heißt es in einer Stellungnahme, die der Verein veröffentlichte. Gegen den Mietendeckel hatten sowohl CDU als auch FDP geklagt.

Banken fragen 0,190 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 0,954 Milliarden Euro nach 1,144 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 15 (Vorwoche: 17) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,190 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 5. August valutiert und ist am 12. August fällig.

Argentinien einigt sich mit Gläubigern auf Umschuldung

Die argentinische Regierung hat eine Vereinbarung mit drei Gläubigergruppen für eine Umschuldung erzielt, die dem Land einen erheblichen Schuldenerlass gewährt. Die Vereinbarung "wird es den Mitgliedern der drei Gläubigergruppen ermöglichen, Argentiniens Umschuldungsvorschlag zu unterstützen und dem Land einen erheblichen Schuldenerlass zu gewähren", teilte das Wirtschaftsministerium des Landes mit.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Erzeugerpreise Juni +0,7% gg Vm, -3,7% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise Juni PROG: +0,6% gg Vm, -3,8% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise ex Energie Juni unverändert gg Vm, -0,6% gg Vj

