Die Technologie-Branche und ihre Giganten Apple, Google, Amazon und Facebook stecken in einer Zwickmühle zwischen wachsenden Bedürfnissen und zunehmender Regulation stecken - und was daraus für Anleger folgt. Von Christopher Smart, Barings* Die Macht der weltgrößten Technologieunternehmen wird seit Jahren immer mehr in Zweifel gezogen und Politiker weben ein Netz neuer Gesetze, um Sorgen rund um Datensicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...