Original-Research: Pharming Group NV - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Pharming Group NVUnternehmen: Pharming Group NV ISIN: NL0010391025Anlass der Studie: Q2-Ergebnisse Empfehlung: Kaufen seit: 04.08.2020 Kursziel: EUR1,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFAFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,10 auf EUR 1,80. Zusammenfassung: Die Q2/20-Ergebnisse von Pharming zeigten einen Umsatzrückgang von 8% gegenüber dem Vorjahr auf EUR39,3 Mio. (Q2/19: EUR42,7 Mio.), während das EBIT bei EUR12,9 Mio. (Q2/19: EUR12,4 Mio.) lag. Der Umsatz im Q2/20 lag 20,3% unter dem Q1/20-Niveau von EUR49,3 Mio. Die Q2/20-Zahlen lagen weit unter unseren sowie den Konsenserwartungen, die von der starken Q1-Performance beeinflusst wurden. Das Management führt die schwache sequenzielle Peformance auf 'ein ungewöhnlich hohes Umsatzniveau gegen Ende von Q1/20 zurück, das vermutlich eine gewisse Vorabfüllung von Rezepten als Reaktion auf die aufkommende COVID-19-Pandemie beinhaltete'. Während der Telefonkonferenz nach der Veröffentlichung der Ergebnisse gab das Management außerdem an, dass die Umsätze im Q2/20 durch Bestandsreduzierungen bei einem Teil des Kundenstamms von Spezialapothekern beeinflusst wurden. Reduzierte Möglichkeiten für persönliches Marketing waren ein zusätzliches Hindernis für die Geschäftsentwicklung. Jedoch stellen wir fest, dass die Q2/20-Ergebnisse des führenden Wettbewerbers Takeda im Bereich hereditäres Angioödem (HAE) Umsatzsteigerungen von 23% im Jahresvergleich bzw. 8% im sequenziellen Vergleich verzeichneten. Diese Performance wurde von Takedas HAE-Flaggschiffprodukt Takhzyro getragen, das im Jahresvergleich und im sequenziellen Vergleich Wachstum von 64% bzw. 21% verzeichnete. Ruconest ist sehr wirksam bei der Verringerung der Symptome von HAE-Anfällen und generiert weiterhin Umsatz als Behandlung für Durchbruchattacken, an denen Takhzyro-Patienten leiden. Starke Q2/20- und H1/20-Ergebnisse aus dem Takeda HAE-Franchise geben jedoch Anlass zur Sorge. Wir haben unser Kursziel von EUR2,10 auf EUR1,80 gesenkt, was sowohl die Reduzierung unserer Prognosen als auch die Unsicherheit über die Auswirkung des zukünftigen Wachstumskurses von Takhzyro auf Pharming widerspiegelt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 2.10 to EUR 1.80. Abstract: Pharming's Q2 results showed an 8% y-o-y decline in revenue to EUR39.3m (Q2/19: EUR42.7m) while EBIT came in at EUR12.9m (Q2/19: EUR12.4m). Q2/20 revenue was 20.3% below the Q1/20 level of EUR49.3m. The Q2/20 numbers were well below our and consensus expectations which were influenced by the strong Q1 performance. Management attributes the weak sequential peformance to 'an unusually high sales level towards the end of Q1/20, which is believed to have included some pre-filling of prescriptions in response to the emerging COVID-19 pandemic'. During the conference call following the release of the results, management also stated that Q2/20 revenues were affected by inventory reductions at part of the specialty pharmacist customer base. Reduced opportunities for face-to-face marketing were an additional hindrance to business development. However, we note that Q2/20 results from leading competitor Takeda's hereditary angioedema (HAE) franchise showed revenue increases of 23% y-o-y and 8% sequentially. This growth was driven by Takeda's flagship HAE product, Takhzyro, which posted y-o-y and sequential growth figures of 64% and 21% respectively. Ruconest is very effective in reducing symptoms of HAE attacks and continues to generate sales as a treatment for breakthrough attacks suffered by Takhzyro patients. However strong Q2/20 and H1/20 results from the Takeda HAE franchise are a concern. We have lowered our price target from EUR2.10 to EUR1.80 reflect both reductions to our forecasts and uncertainty as to the impact of Takhzyro's future growth trajectory on Pharming. We maintain our Buy recommendation.