Im kommenden Herbst können sich auch interessierte Nicht-Mitglieder einen Einblick in die gemeinsame Arbeit der AVK Arbeitskreise verschaffen. Arbeitskreis "Thermoplastische Composites" Am 22.9.2020 findet die Auftaktveranstaltung zum neuen Arbeitskreis "Thermoplastische Composites-Rohre" in Frankfurt statt. Über die unterschiedlichen industriellen Anwendungsmöglichkeiten sollen Gemeinsamkeiten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...