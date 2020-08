Mit neuen Funktionen und eigenen Geräten will Microsoft Teams sowohl Eins-zu-Eins-Gespräche als auch große Meetings verbessern. Teams will das klassische Telefon ersetzen und bietet ein eigenes Telefonsystem inklusive passender Geräte an. Auch klassische Meetings bekommen neue Features, teilt Microsoft mit. Viele Teams-Kunden wechseln demnach aktuell von der ausschließlichen Remote-Arbeit in eine gemischte Phase. Dafür seien zuverlässige und effiziente Kommunikationstools nötig. Meetings mit bis zu 20.000 Personen Mit ...

