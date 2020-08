Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Die Statistik ist erschreckend: 76 Prozent aller Unternehmen meldeten gemäß dem führenden Cybersicherheitsunternehmen Retruster im vergangenen Jahr einen Phishing-Angriff. Als Reaktion auf diese Zahlen gab Donuts, Inc. bekannt, dass jede einzelne ihrer Domänen mit einer proprietären Anti-Phishing-Technologie versehen wird.Phishing ist eine der geläufigsten Formen des Online-Betrugs. TrueNamebietet Unternehmen und Privatpersonen sehr geeignete und nun auch sicherste Domänenamen für ihre Websites und weitere digitale Präsenz. Relevante, beschreibende TrueName-Domänen schützen Unternehmen vor Betrügern, die ähnlich aussehende Domänen verwenden, um die Kunden zu täuschen und zu betrügen.Das Mutterunternehmen von TrueName ist Donuts Inc., ein global führendes Unternehmen von hochrangigen Domänen mit 242 Namenserweiterungen wie .live, .codes, .news und .guru. Diese hoch eingestuften Domänen bieten weitaus mehr Spielraum bei der Suche nach dem perfekt passenden Domänenamen. Die passenden Domänenamen, die in .com, .net oder .org enden, sind in der Regel nicht verfügbar und bieten nicht denselben Schutz, was TrueName-Domänen ein Alleinstellungsmerkmal in der Branche verschafft."Wer online geschäftlich tätig ist, setzt sein Auge auf Innovation und Steigerung des Besucheraufkommens", sagt Donuts' Marketingleiterin Mina Neuberg. "TrueName-Domänen lassen sich optimal auf Markennamen anpassen und werden mit integrierter Sicherheitsfunktion bereitgestellt, einschließlich der Verhinderung von Phishing-Angriffen. Sie bieten also das Bestmögliche für alle, die Online einen Schritt voraus sein möchten."Donuts arbeitet eng mit allen Registrierungspartnern zusammen, einschließlich Name.com, Domene.Shop und Sav.com, um Branding und Messaging zu integrieren, damit die Kunden ihre TrueName-Domänen leicht finden und registrieren können.Mehr Informationen über TrueName finden Sie auf www.truename.domains.Informationen zu Donuts Inc.Donuts ist im Bereich der hochwertigen, hoch eingestuften Domänen für eine einheitliche digitale Präsenz und deren Verwaltung und Vermarktung international führend. Wir verwalten das weltweit umfangreichste Portfolio aus mehr als 240 neuen hochrangigen Domänen, darunter: .email, .guru, .social, .restaurant, .live und Hunderten von anderen Namen. Zudem bieten wir Registrierungsunternehmen und Fachhändlern innovative Dienste zur Entdeckung, Registrierung, Nutzung und Monetarisierung von hochwertigen Domänenamen. Für weitere Informationen siehe www.donuts.domains.Pressekontakt:Mina Neuberg, Donuts Inc. Chief Marketing Officer, media@donuts.emailFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1223484/Donuts_Inc_TrueName_Domains.jpgOriginal-Content von: Donuts Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111484/4670802