BERLIN (dpa-AFX) - Zum Start der Bewerbungsrunde für die Förderung von klimafreundlichen Handwerkerfahrzeugen hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erneut zur Umstellung auf alternative Antriebe aufgerufen. "Die in diesem Jahr zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 50 Millionen Euro sollen noch bis zum Jahresende bewilligt werden", teilte der CSU-Politiker am Dienstag mit.



Die Kaufprämie richtet sich den Angaben zufolge an Handwerksunternehmen, handwerksähnliche sowie klein- und mittelständische Unternehmen, die ihre konventionellen Fahrzeuge auf batterie-elektrische Autos umstellen wollen./rew/DP/fba

