BERLIN (Dow Jones)--Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat von seinen Eigentümern die Zusage zu einer Erhöhung des Eigenkapitals von 400 Millionen Euro erhalten. Diese Mittel seien fest eingeplant, erklärte Unternehmenssprecher Thomas Wiede und bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. "Amprion kann sich auf eine solide Eigentümerstruktur verlassen, die unsere Investitionen mitträgt."

Das Dortmunder Unternehmen gehört zu 25,1 Prozent dem Essener Energieversorger RWE AG. Größter Amprion-Anteilseigner ist mit 74,9 Prozent die M31 Beteiligungsgesellschaft mbH & Co Energie KG, ein Infrastrukturfonds der Commerzbank-Tochter Commerz Real. Dabei handelt es sich um ein Konsortium von überwiegend deutschen institutionellen Finanzinvestoren aus der Versicherungswirtschaft und von Versorgungswerken wie der Meag Munich Ergo, Swiss Life und Talanx sowie Pensionskassen.

Amprion will in den nächsten Jahren 15 Milliarden in den weiteren Ausbau des insgesamt 11.000 Kilometer langen Höchstspannungsnetzes investieren. Dazu prüft das Unternehmen "selbstverständlich" auch Optionen, "uns über verschiedene Instrumente am Kapitalmarkt stärker zu engagieren - also auf der Seite des Fremdkapitals", erklärte Wiede. "Aktuell haben wir dafür aber noch keine konkreten Pläne." Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland, die weiteren sind Tennet, 50Hertz und Transnet.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2020 11:06 ET (15:06 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.