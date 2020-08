(Buchstabendreher in der Überschrift berichtigt)



PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Europas haben an ihre starken Vortagesgewinne angeknüpft und etwas weiter zugelegt. Im Fokus der Anleger standen am Dienstag insbesondere Unternehmensberichte über das abgelaufene Quartal. Zugleich wurde allerdings auch auf die für August typischen geringen Handelsumsätze hingewiesen; damit hielten sich die Aufschläge an den Aktienmärkten in engen Grenzen.



Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone schloss 0,19 Prozent höher bei 3254,29 Punkten. In London hingegen bewegte sich der FTSE 100 mit plus 0,05 Prozent auf 6036,00 Punkte kaum vom Fleck. In Paris stieg der Cac 40 um 0,28 Prozent auf 4889,52 Zähler. Den französischen Leitindex stützten vor allem kräftige Gewinn von Auto- und Bankaktien./la/he



