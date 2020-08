New York (ots/PRNewswire) - Zum Rhythmus von The Coconut Nut Malibu Remix werden über 30 Malibu-Botschafter aus der ganzen Welt einen Tanzrausch entfachen TheCoconutChallenge.Malibu bringt der Welt diesen Sommer ein wenig Sonnenschein durch eine Partnerschaft mit dem platinvermarktenden amerikanischen DJ und Produzenten Dillon Francis und über 30 Malibu-Botschaftern aus sieben verschiedenen Ländern für den Start von TheCoconutChallenge. Medienpersönlichkeiten und Kreativschaffende wie die Komödiantin Hannah Stocking, die Sängerin und Radiomoderatorin Fleur East und der Kreativdirektor Ashley Banjo werden die TheCoconutChallenge mit den Tanzschritten von The Coconut Nut Malibu Remix eröffnen, die vom renommierten Choreographen Matt Steffanina choreografiert wurden."TheCoconutChallenge steht für Sommerspaß und das Gefühl des Beisammenseins", sagte Johan Radojewski, Vice President of Global Marketing für Malibu bei The Absolut Company. "Die Partnerschaft unserer Botschafter aus der ganzen Welt und die Talente von Dillon Francis ermöglichen es uns, ein wenig Sonnenschein zu versprühen".Und das ist noch nicht alles! Fans, die ihre Tanzschritte zum Rhythmus von The Coconut Nut Malibu Remix mit anderen teilen und ihre Beiträge mit TheCoconutChallenge kennzeichnen, könnten in Dillons Crowdsourced-Musikvideo zu sehen sein, das Ende dieses Sommers erscheinen soll."The Coconut Nut ist eine perfekte unbeschwerte Hymne für Sommervibes, daher hoffe ich, dass mein neuer Malibu-Remix und TheCoconutChallenge eine Atempause bieten können, während alles auf der Welt noch so unsicher scheint", sagte Dillon Francis.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.maliburumdrinks.com/en/thecoconutchallenge und www.youtube.com/maliburumFolgen Sie @malibu_rum auf InstagramTheCoconutChallenge MalibuRumInformationen zu MalibuMalibu ist die weltweite Nummer eins der Spirituosenmarken mit Geschmack. Als der erfrischende Geschmack des Sommers hat Malibu seit 30 Jahren Erfolg und wird in mehr als 130 Ländern weltweit verkauft, darunter die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Kanada. Malibu verdankt seinen einzigartigen Geschmack einer raffinierten Mischung aus karibischem Rum, Kokosnussaroma und hochwertigem Zucker.Malibu weiß, dass der Sommer die Zeit ist, in der sich die Menschen am freiesten und glücklichsten fühlen. Daher ist die gesamte Marketingkommunikation von Malibu eine Sommeroffensive, die den Menschen ein Sommergefühl vermitteln soll. Das Produktportfolio spiegelt die Mission des Unternehmens wider, Menschen das entspannte Feeling lauer Sommerabende zu vermitteln. Die breite Produktpalette umfasst eine Reihe von erfrischenden Geschmacksrichtungen, die die Essenz des Sommers einfangen: Malibu Original, das ikonische Sommergetränk, das sich perfekt für die Zubereitung sommerlicher Cocktails eignet, und eine Auswahl trinkfertiger Dosen, die auch unterwegs Spaß und erfrischenden Geschmack bieten und sich perfekt für spontane Sommermomente mit Freunden eignen.Malibu wird von The Absolut Company produziert und vermarktet, die zu Pernod Ricard gehört und eines der renommiertesten Markenportfolios in diesem Sektor besitzt.* Virtue - Die Kreativagentur von VICE ist die offizielle Medienagentur für Malibu und Gestalter der KampagnePressekontakt:Ciarra LeeAssociate PR Manager at PRUSACiarra.lee@pernod-ricard.comMobiltelefon: +1 (917) 605- 0313Claire MarshallSenior Account Executive at KetchumClaire.marshall@ketchum.comMobiltelefon: +1 (770) 402-1801Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1222522/Malibu_SummerCampaign2020_FINAL_4X5_US__1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1222523/Dillon_Press_Photo_4.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1222045/Malibu_Logo.jpgOriginal-Content von: Malibu, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147030/4670906