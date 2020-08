Stuttgart (ots) - Der deutsche Profifußball hat mit der Beendigung der vergangenen Saison bewiesen, dass er den ersten Teil der Corona-Herausforderung erfolgreich meistern konnte. Die Lage hat sich aber verändert. Anfang Mai war das Verständnis für Lockdown-Maßnahmen groß, ebenso die Bereitschaft zum Verzicht. Nun regiert vielerorts der Leichtsinn, Reiseströme sind schwer zu kontrollieren - und auch direkt am Bundesligabetrieb Beteiligte haben wieder mehr soziale Kontakte als noch vor Wochen. Passt in diese Zeit die Vorstellung von gut gefüllten Tribünen in Fußballstadien? Eher nicht - trotz der beschlossenen Maßnahmen wie Alkoholverbot, Registrierung der Besucher oder das Fernbleiben der Gästefans.



Pressekontakt:



Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4670909

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de