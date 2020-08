HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' (Hof) zu Militärausgaben der USA:



Die Europäer verlassen sich in puncto Sicherheitspolitik noch immer zu sehr auf die USA. Es deutet sich jedoch an, dass Letztere künftig weniger Lust verspüren könnten, ihre Garantenrolle in gleichem Umfang wie bisher auszufüllen. Möglicherweise wird auch der innenpolitische Druck auf Regierungen in Washington zunehmen, wenn immer mehr Bürger erkennen, welchen Preis sie für das "Imperium USA" zahlen. Würde nur ein Teil der immensen Militärausgaben des Landes in Infrastruktur, Bildung und Gesundheit gelenkt, wäre den Armen und der Mittelschicht sehr geholfen./al/DP/stk

