HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Kühnert/SPD:



"Brenzlig wird es erst, wenn die Arbeiterpartei am Ende nur noch aus lauter Kühnerts, Eskens und Stegners bestehen sollte - da käme eine linkssektierische Sekte heraus, die den Dauerzustand der sozialdemokratischen Opposition mit einem krächzenden Hosianna lobpreisen würde. Regieren geht anders. Dazu bedarf es auch der Genossen, die dem arbeitenden Teil der Bevölkerung ein Wohlstandsversprechen geben. Am Ende also eine Mischung aus links und mittig. Auch wenn das Original heute nur noch ein wenig schmeichelhaftes Bild abgibt: Mehr Schröder wagen könnte der SPD schon helfen."/al/DP/he

