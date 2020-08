REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Champions League:



"Da müsste schon viel schief laufen, sollte der FC Bayern München am Samstag den Einzug ins Viertelfinale der Champions League nicht schaffen. Das nun anstehende Heimspiel dürfte nicht mehr als ein Aufgalopp für größere Aufgaben sein. Innerhalb von elf Tagen (12. bis 23. August) werden Viertelfinale, Halbfinale und das Endspiel der Königsklasse in K.o.-Duellen durchgezogen. Für die Bundesliga aber wäre ein Münchner Erfolg problematisch. Die Marke verliert zunehmend an Glanz. Gähnende Langeweile macht sich in der Fußballrepublik breit und die Deutsche Fußball Liga (DFL) schaut zu. Hauptschuldige sind die Mia-san-Mia-Bayern. Vorwerfen kann man ihnen ihre Dauer-Dominanz mit acht Meisterschaften in Folge zwar nicht. Aber der Reiz des sportlichen Wettstreits ist noch immer darin begründet, dass man vorher nicht weiß, wer gewinnt."/al/DP/he

