Medienmitteilung

Landis+Gyr lanciert globale Initiative

zur Kosteneinsparung und Strukturoptimierung

Zug, Schweiz, 5. August 2020 - Landis+Gyr, der global führende Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen für die Energiewirtschaft, kündigte heute eine globale Einsparungsinitiative an. Diese zielt auf eine Optimierung der Kostenstruktur und eine Vereinfachung der Organisation ab und wird zu einer Reduktion der weltweiten Belegschaft um rund 12% führen.

«Wir sind bestrebt, die führende Marktposition von Landis+Gyr für die Zukunft zu sichern und glauben, dass diese Massnahmen angesichts des derzeitigen wirtschaftlichen Umfelds und der aktuellen Aussichten notwendig sind», sagte Werner Lieberherr, Chief Executive Officer von Landis+Gyr. «Unsere solide Bilanz ist eine unserer grossen Stärken. Wir legen nun den Fokus auf ein sehr sorgfältiges Kostenmanagement, während wir unsere Investitionen in Forschung & Entwicklung (R&D) auf hohem Niveau weiterführen. Dies bietet Gewähr für eine unverändert hohe Kundenzufriedenheit. Erfreulich ist, dass wir bis heute keine Projektabbrüche zu verzeichnen hatten. Diese Effizienz- und Kostensparmassnahmen, gepaart mit dem unermüdlichen Bestreben modernste Technologie zu entwickeln, ermöglichen es uns, unsere führende Position in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld weiter zu stärken. Damit werden wir auch in Zukunft in der Lage sein, unsere Kunden dabei zu untersützen, ihre Ziele im Bereich der sauberen Energie zu erreichen.»

Die Initiative fusst auf einem globalen Ansatz zur Vereinfachung und Straffung der Organisation, um mehr Kundennähe und schnellere Markteinführungen sowie insgesamt verbesserte Effizienz und höhere Qualität zu erlangen.

«Die Neuausrichtung der Organisation wird uns noch mehr Kundennähe verschaffen und uns helfen, uns auf die Entwicklung von Produkten zu konzentrieren, die es unseren Kunden, den Energieverbrauchern und den Gemeinden ermöglichen, sachkundiger und nachhaltiger mit Energie umzugehen», fügte Werner Lieberherr hinzu.

Landis+Gyr wird anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2020 am 28. Oktober weitere Einzelheiten bekannt geben und erwartet, dass diese Restrukturierungsmassnahmen im Laufe des Geschäftsjahres 2020 umgesetzt werden.

Wichtige Daten

Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2020 28. Oktober 2020 Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 28. Oktober 2020 Capital Markets Day 27. Januar 2021 Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 5. Mai 2021 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020 und Einladung zur Generalversammlung 2021 28. Mai 2021 Generalversammlung 2021 24. Juni 2021

