The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0246171 UBS AG (SYD) 17/20 BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A1EWHK6 STSPK.DUESSELDORF OPF.5 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB7YY6 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ9VAJ3 DZ BANK IS.A60 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA AU3FN0037388 UBS AG (SYD) 17/20 FLR BD01 BON AUD NCA XFRA DE000HLB3373 LB.HESS.THR.CARRARA08B/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5ER0 LB.HESS.THR.CARRARA08H/17 BD01 BON EUR NCA XFRA US172967FF30 CITIGROUP INC. 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US780099CJ48 NATWEST GROUP 15/UND.FLR BD01 BON USD NCA XFRA US911365BK93 UNITED RENT.NA 2026 BD01 BON USD NCA XFRA USP37110AF39 EMPRESA NAC.PET.10/20REGS BD01 BON USD NCA XFRA DE000NLB2LX2 NORDLB 2 PH.BD. 38/16 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2LY0 NORDLB 3 PH.BD. 39/16 BD02 BON EUR NCA XFRA US278642AK93 EBAY 14/21 BD02 BON USD NCA XFRA US459058FM08 WORLD BK 16/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS0531922465 MORGAN STANLEY 10/20 MTN BD02 BON EUR NCA MTXC XFRA DE000A254VD3 MTU AERO ENGINES NA NEUE EQ01 EQU EUR YCA 472C XFRA ES0605066929 CELLNEX TELECOM SA -ANR- EQ01 EQU EUR N