FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

W5E XFRA AU000000PEX5 PEEL MINING LTD.

HEE XFRA GRS395363005 HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA.

