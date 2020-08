FRANKFURT (Dow Jones)--Höhere Schäden infolge der Corona-Pandemie haben der Allianz SE auch im zweiten Quartal 2020 einen spürbaren Gewinnrückgang beschert. Eine Aktualisierung des im April zurückgezogenen Jahresausblicks wagt die Allianz aufgrund der anhaltenden Unsicherheit weiterhin nicht.

Im zweiten Quartal sank der operative Gewinn um 18,8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst zusammengestellten Konsens mit 2,43 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn brach um 28,6 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro ein. Das Ergebnis je Aktie betrug 3,71 Euro.

"Die Pandemie bleibt weiterhin eine Herausforderung für alle Branchen. Dennoch hat die Allianz in den ersten sechs Monaten des Jahres robuste Ergebnisse erzielt und eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt", sagte Vorstandsvorsitzender Oliver Bäte. "Das macht uns zuversichtlich, dass wir auch in der zweiten Jahreshälfte 2020 stabile Geschäftsergebnisse sehen werden."

Im Schaden-Unfall-Geschäft sank der operative Gewinn um 17,4 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 95,5 Prozent. Die Kennziffer setzt Aufwendungen für Versicherungsbetrieb und -leistungen ins Verhältnis zum Prämienaufkommen. Je niedriger die Quote, desto profitabler arbeitet eine Versicherung.

"Die Auswirkung von Covid-19 auf den Geschäftsbereich Schaden- und Unfallversicherung war im zweiten Quartal 2020 ausgeprägter, aber unser Geschäft hat sich hinsichtlich des Umsatzwachstums als belastbar erwiesen", sagte Finanzvorstand Giulio Terzariol.

In der Leben- und Krankenversicherung ging das operative Ergebnis auf 1,0 von 1,2 Millionen Euro zurück, was vor allem auf einen günstigen Einmal-Effekt in den USA im zweiten Quartal 2019 zurückzuführen ist.

Das Asset Management verbuchte aufgrund niedrigerer erfolgsabhängiger Provisionen und höherer operativer Aufwendungen einen Gewinnrückgang von 5,7 Prozent auf 640 Millionen Euro. Es erzielte nach Abflüsse von 46 Milliarden Euro im ersten Quartal wieder Nettomittelzuflüsse in Höhe von 25,8 Milliarden Euro. Das für Dritte verwaltete Vermögen legte zum Ende des Quartals auf 1,658 (Ende 1Q: 1,56) Billionen Euro zu.

Die Allianz ist trotz eines Rückgangs der nach dem Regelwerk Solvency 2 ermittelten Kapitalquote auf 187 Prozent per Ende März von 190 Prozent zum Ende des ersten Quartals weiterhin solide kapitalisiert. Die Dividende für 2019 hat die Allianz gezahlt, das Aktienrückkaufprogramm wurde hingegen ausgesetzt.

