Die Aktie der Deutschen Post startet am Mittwochmorgen mit einem Plus in den Tag. Gut ein Prozent geht es bei Lang & Schwarz nach oben auf 35,76 Euro. Grund sind die Zahlen zum zweiten Quartal, die am Markt positive aufgenommen wurden. Die Deutsche Post ist trotz der Corona-Pandemie im zweiten Quartal gewachsen. Besonders der Bereich E-Commerce habe sich zwischen April und Ende Juni stark entwickelt, teilte der Logistikkonzern am Mittwoch in Bonn mit.Der Umsatz stieg demnach um konzernweit um rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...