Mit Wirkung zum 01.08.2020 tritt Uwe Kettner als Mitglied in die Geschäftsführung bei der Hotmobil Deutschland GmbH ein. Er ist seit 01.06.2010 bei der Mainova AG, Frankfurt am Main, tätig und verantwortet dort als Prokurist den Bereich Controlling, Rechnungswesen, Finanzen & Risikomanagement. Unter Beibehaltung dieser Funktion wird er bei Hotmobil die Ressorts Finanzen, Personal und IT verantworten. "Hotmobil war schon immer ein strategisch wichtiger Bestandteil des Geschäftsfelds Energiedienstleistung im Mainova Konzern. Ich möchte mit meiner neuen Aufgabe dazu beitragen, dass Hotmobil seinen Erfolgskurs fortsetzt und wir die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam als Team bewerkstelligen", so Uwe Kettner ...

