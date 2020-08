Die BMS-Pulse-Transformatoren sind aktuell in vier verschiedenen Bauformen als 4-, 6-, oder 8-Pin-SMD-Version mit einer Bauhöhe von mindestens 7 mm verfügbar. Weitere Typen mit höheren Arbeitsspannungen und geringeren Bauhöhen sind in Vorbereitung. Pulse-Transformatoren sind elementarer Bestandteil von Batteriemanagementsystemen und kommen immer als Doppelgespann zum Einsatz. Alle Bauformen sind für Anwendungen in Elektro- und Hybridfahrzeugen ausgelegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...