Die Führungskrise wird angepackt - doch eine neue Strategie steht immer noch nicht. Diese wollte die Commerzbank eigentlich am Mittwoch mit den Quartalszahlen vorstellen. Stattdessen gab es eine Absenkung der Jahresprognose.Kurz nach der Wahl eines neuen Aufsichtsratschefs hat die Commerzbank am Mittwoch Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Erst am Montag hatte sich das Geldhaus ein Stück weit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...