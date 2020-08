New York (ots) - Leon Verres ist nicht nur einer der erfolgreichsten und charismatischsten Designer unserer Zeit, sondern auch Gründer und Produzent der mit Spannung erwarteten neuen Rock Supergroup VERRES. Nach dem die Band inmitten der Aufnahmen zu ihrem ersten Album mehrere Familienmitglieder und Freunde durch das Corona Virus verlor, ruft die Band jetzt mit ihrer Megahymne "Unbreakable" und dem Hashtag weareunbreakable weltweit zum Kampf gegen die heimtücksche Infektionskrankheit und deren Leugner auf.Nach seinen Erfolgen in der Welt der Reichen und Schönen und mit seinem eigenen Modelabel hätte sich Leon Verres entspannt zurücklehnen können. Tat er aber nicht. Nachdem er sich im letzten Jahr für mehrere hundert Millionen Dollar von dem größten Teil seiner Unternehmungen getrennt hatte um auch das Musikbusiness im Sturm zu erobern, ging der bekennende Umweltschützer und Greta-Thunberg-Anhänger Anfang des Jahres mit einigen der besten Rockmusiker der Welt in Los Angeles ins Musikstudio, um das erste Album der neuen Rock Supergroup VERRES aufzunehmen. Es sollte in erster Linie eine rockige Hommage an die Menschen sein, die sich seit Jahren mit Leidenschaft und Kraft gegen den katastrophalen Klimawandel stemmen. Hier seien insbesondere Greta Thunberg und ihre Organisation Fridays for Future genannt. Aber dann kam wie aus dem Nichts das Corona-Virus. In kürzester Zeit verlor die "Verres Music Family" in Italien, Deutschland und den USA Eltern, Großeltern und Freunde."Ich erinnere mich, wie wir alle im Studio saßen und uns jeden Tag die Nachricht vom Tod eines weiteren geliebten Menschen erreichte", so Leon Verres. "Wir ließen alle unseren Tränen freien Lauf, aber ohne zu Jammern. Glaubt dieses Virus wirklich, wir hätten Angst vor jemandem, der sich an wehrlosen älteren und kranken Menschen vergreift? Dieser erbärmliche Feigling! Erst kamen die Tränen, dann der Schmerz und am Ende verband uns eine glühende Wut, gepaart mit einem unbändigen Kampfeswillen, der uns letztendlich zu einem der gefühlvollsten Rocksongs unserer Zeit inspirierte. Als wir den letzten Take im Kasten hatten, war uns allen klar, dass wir mit "Unbreakable" etwas Großartiges erschaffen hatten!"Avanti! Vorwärts! Let's go! Vamos! Allez! Lasst uns unser Leben zurückerobern. Lasst uns kämpfen. Für unsere Welt. Für unsere Zukunft. Und gegen jene, die noch schlimmer sind als die Seuche: die Corona-Leugner. Die Realität widerlegt diese Leute schneller, als sie (sich selbst be-) lügen können."Unbreakable" ist ab sofort auf allen digitalen Streaming-Plattformen und das offizielle Video auf facebook.com/verresmusic verfügbar. Mit den Einnahmen, die der Song erzielt, werden Einrichtungen und Menschen unterstützt, die heldenhaft an vorderster Front für unser aller Wohlergehen ihr Leben riskieren.Pressekontakt:LVBG - LEON VERRES BILLIONAIRE GROUPJonathan Fairbanks244 Madison Avenue10016-2817 New York CityUNITED STATESE-Mail: LVBG@LEONVERRES.INTERNATIONALhtpp://leonverres.internationalhtpp://facebook.com/verresmusichtpp://instagram.com/leonverresofficialOriginal-Content von: LVBG INTERNATIONAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147028/4671011