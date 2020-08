NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40,51 Euro belassen. Das endgültige Zahlenwerk zum zweiten Quartal sei moderat besser ausgefallen als das vorab bekannt gegebene, schrieb Analyst Samuel Bland in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Er verwies dabei unter anderem auf die überraschend starken Volumina im Brief-Geschäft und auf die starke Erholung in der Sparte DHL Express mit zeitgenauen internationalen Sendungen (TDI) im Monat Juni./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 07:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / 07:07 / BST



DE0005552004

