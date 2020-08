Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wachstum im chinesischen Dienstleistungssektor im Juli verlangsamt

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juli verlangsamt. Der von Caixin Media Co und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) verringerte sich auf 54,1 (Juni: 58,4) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Juli auf 54,2 (54,4) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

Rotes Kreuz: Mehr als hundert Tote durch Explosionen in Beirut

Nach den schweren Explosionen im Hafen von Beirut hat das libanesische Rote Kreuz die Zahl der Toten auf mindestens 100 beziffert. Mehr als 4.000 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Organisation mit. "Unsere Teams setzen die Such- und Rettungsaktivitäten in den umliegenden Gegenden fort." Das Gesundheitsministerium hatte die Zahl der Todesopfer zuletzt mit 78 angegeben und von knapp 4.000 Verletzten gesprochen.

Trump bezeichnet Explosionen in Beirut als mutmaßlichen "Angriff" mit "Bombe"

US-Präsident Donald Trump hat die Explosionen in Beirut als mutmaßlichen "Angriff" mit einer "Art von Bombe" bezeichnet. "Es sieht wie ein furchtbarer Angriff aus", sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Auf Nachfrage führte der Präsident aus, seine Generäle hätten ihm gesagt, dass es sich allem Anschein nach nicht um einen Unfall, sondern um einen Angriff gehandelt habe.

USA kündigen hochrangigen Regierungsbesuch in Taiwan an

Die USA haben ihren höchstrangigen Besuch in Taiwan seit langer Zeit angekündigt. Wie das Handelsbüro der US-Regierung in Taipeh mitteilte, wird Gesundheitsminister Alex Azar an der Spitze einer Delegation nach Taiwan reisen. Sein Besuch dürfte die bereits stark angespannten Beziehungen zwischen den USA und China weiter belasten.

Bisher höchste Zahl täglicher Corona-Toter in Australien

In Australien ist die höchste tägliche Zahl von Coronavirus-Todesopfern seit Beginn der Pandemie verzeichnet worden. Wie die Behörden im Bundesstaat Victoria mitteilten, wurden dort binnen 24 Stunden weitere 15 Corona-Tote gezählt. Bislang war in ganz Australien an keinem Tag eine solch hohe Zahl neuer Todesopfer registriert worden.

Grünen wollen weitgehendes TV-Werbeverbot für Junk-Food

Die Grünen fordern eine starke Einschränkung der Werbung für ungesunde Nahrungsmittel im Fernsehen. Angesichts der steigenden Zahl übergewichtiger Menschen in Deutschland gebe es einen "dringenden Handlungsbedarf", sagte die Gesundheitsexpertin der Grünen-Bundestagsfraktion, Kirsten Kappert-Gonther, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesien BIP 2Q -5,32% gg Vorjahr (PROG -4,2%)

Indonesien BIP 2Q -4,19% gg Vorquartal (PROG -3,6%)

Indonesien BIP 1. Hj -1,26% gg Vorjahr

Philippinen Verbraucherpreise Juli +2,7% gg Vorjahr (PROG +2,6%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Juli +3,3% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.