Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Rekordjagd der Technologiewerte geht weiter, NASDAQ 100 und NASDAQ Composite kletterten am vorgestrigen Montag erneut auf Allzeithoch, so die Deutsche Börse AG.Bei Lang & Schwarz würden Nasdaq-ETFs zu den umsatzstärksten Produkten gehören, wie Händler Andreas Schröer melde. "Angesichts immer neuer Hochs ist das ja auch kein Wunder." Der iShares Nasdaq-ETF (ISIN DE000A0F5UF5/ WKN A0F5UF) komme seit Jahresanfang auf ein Plus von 20 Prozent, auf Dreijahressicht liege die Wertentwicklung bei 24,3 Prozent im Jahr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...