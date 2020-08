Im Winter und während der Corona-Monate März bis Mai waren kaum E-Scooter auf den Hamburger Straßen zu sehen. Doch die Branche ist zurückgekommen und erhält in der Hansestadt sogar Zuwachs. Mit 1.000 elektrischen Rollern tritt am Mittwoch die E-Scooter-Marke Hive auf dem bereits gut besetzten Hamburger Markt an. Hinter Hive steht die Firma Freenow (ehemals Mytaxi), in der Daimler und BMW einen Teil ihrer Aktivitäten gebündelt haben. Die neuen Scooter zeichnen sich nach Angaben des Anbieters durch eine besonders lange Lebensdauer aus und könnten zwei Jahre gefahren werden, heißt es ...

