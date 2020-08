München (ots) - Gestern Abend wollten 4,21 Millionen Zuschauer (16,0 % MA) erfahren, wie es weitergeht in der kleinen Kanzlei auf dem Hamburger Kiez. Was setzen Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) mit ihrer Assistentin Yasmin (Sophie Dal) und der hauseigenen Detektivin Gudrun (Katrin Pollitt) alles in Bewegung, um ihren Mandanten auf ungewöhnliche und engagierte Weise zu helfen? Und: Kommen sich die beiden Anwälte endlich menschlich näher? Wie geht es Yasmin, die sich beruflich neuen Herausforderungen stellen wollte und wie Gudrun mit ihrer Pflegetochter?Damit war die Serie nach der "Tagesschau" (4,71, Mio./ 19,1 % MA allein im Ersten) die meistgesehene Sendung des Tages.Am kommenden Dienstag in der Folge "Heiße Fracht" helfen die beiden Anwälte einem gekündigten Buchhalter, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, eine Lagerhalle seines ehemaligen Arbeitsgebers angezündet zu haben, und geraten damit ins Visier der russischen Mafia."Die Kanzlei" ist eine Produktion der LETTERBOX Filmproduktion GmbH (Produzentin: Nina Lenze) im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unter Federführung von NDR und rbb für Das Erste. Die Drehbücher stammen von Thorsten Näter. Die Redaktion liegt bei Diana Schulte-Kellinghaus (NDR), Jacqueline Tillmann (NDR) und Daria Moheb Zandi (RBB)."Die Kanzlei" im Internet unter www.daserste.de/diekanzleiPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-23876, E-Mail: Agnes.Toellner@DasErste.deHelmut MonkenbuschPresse und PR für Film und FernsehenTel.: 040 / 851 34 69, E-Mail: hm@monkenbusch.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4671147