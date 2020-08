FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch nach oben. Die Quartalszahlen liefern einmal mehr die Impulse für die Einzelwerte, so hat die Deutsche Post am Morgen bereits überzeugende Zahlen vorgelegt. Übergeordnet ist festzustellen, dass das zweite Quartal für die europäischen Unternehmen im Schnitt nicht so katastrophal verlaufen ist, wie zwischenzeitlich befürchtet. Allein aus dem DAX haben mit Allianz, Deutsche Post, BMW, Continental und Vonovia fünf Unternehmen ihre Quartalszahlen bekannt gegeben. Gold hat am Vortag die 2.000er-Marke genommen und hat zur Wochenmitte bei 2.040 Dollar je Feinunze ein neues Rekordhoch markiert.

Der DAX notiert 0,8 Prozent höher bei 12.703 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,7 Prozent auf 3.277 Punkte zu. Am Nachmittag treten dann die US-Arbeitsmarktdaten mit dem ADP-Bericht in den Fokus. Sie werden weiteren Aufschluss darüber liefern, wie stark die US-Wirtschaft unter der Corona-Pandemie leidet.

Einkaufsmanagerindizes rücken in den Hintergrund

Gut kommen die bisherigen Revisionen der Einkaufsmanagerindizes (PMIs) an. Wichtig sei, dass der Index der Eurozone mit 54,9 im Juli im deutlich expansiven Bereich bestätigt wurde. "Marginale Abweichungen auf Länder-Ebene bei den PMIs sind egal, immer wichtiger wird jetzt die Summe der konkreten Aussagen auf Unternehmens-Ebene", sagt ein Händler. Von Unternehmensseite seien zuletzt aber keine negativen Überraschungen mehr gekommen.

Positiv werden die Zahlen der Deutschen Post gewertet, die Aktie legt um 2,0 Prozent zu. Der Logistikkonzern hat im zweiten Quartal bei steigenden Umsätzen auch unter dem Strich mehr verdient - trotz Belastungen durch die Corona-Pandemie und für die Restrukturierung des Streetscooters. Der Umsatz stieg um 3,1 Prozent, wobei der Bereich Paket stark von der angezogenen Nachfrage im Online-Handel profitierte. Die Ziele für 2020 und 2022 wurden bestätigt.

Ein Fels in der Brandung sind einmal mehr die Zahlen von Vonovia, die Aktie legt um 2,9 Prozent zu. Der Immobilien-Konzern hat im ersten Halbjahr dank Mietsteigerungen, Effizienzgewinnen sowie dank eines höheren Beitrags margenstarker Dienstleistungen operativ mehr verdient. Auch die Wertsteigerung des Portfolios trug positiv zur Entwicklung bei.

Allianz gibt weiter keine Prognose für 2020

Mit Zurückhaltung wird gewertet, dass die Allianz (minus 0,4 Prozent) keine Prognose für das laufende Jahr abgeliefert hat. Die Zahlen werden als "ordentlich" eingestuft. Höhere Schäden infolge der Coronavirus-Pandemie haben der Allianz auch im zweiten Quartal 2020 einen spürbaren Gewinnrückgang beschert.

Für BMW verlief das 2. Quartal wie erwartet schwierig, für den Wert geht es um 3,5 Prozent nach unten. Belastet von Werkschließungen und Kaufzurückhaltung infolge der Corona-Krise haben die Münchener einen Milliardenverlust im Autogeschäft verzeichnet. Am Ausblick für 2020 hält BMW fest.

Continental (plus 1,2 Prozent) ist nach dem Verlust im zweiten Quartal für die kommenden Monaten vorsichtig optimistisch. Im dritten und vierten Quartal sollte das bereinigte operative Ergebnis wieder positiv sein, sagte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Somit seien die Chancen für ein positives bereinigtes EBIT im Gesamtjahr gut.

Accor mit schwachen Zahlen - Ahold sehr fest

Auch aus Europa gab es Zahlen. Wie an der Börse erwartet, hat die französische Hotelgruppe Accor (minus 1,3 Prozent) desaströse Zahlen für das 2. Quartal geliefert. Sowohl Umsatz wie auch EBITDA lagen den Jefferies-Analysten zufolge in dem Zeitraum deutlich unterhalb der Markterwartung. Doch es ist Licht am Ende des Tunnels zu erkennen, inzwischen sind 81 Prozent der Hotels wieder offen, Ende April waren es nur 38 Prozent.

Für die Aktie des niederländischen Handelskonzerns Ahold Delhaize geht es 5,3 Prozent nach oben. Klar positiv wird im Handel der Nettogewinn in Höhe von 693 Millionen Euro gewertet, Analysten hatten nur mit 404 Millionen gerechnet. Regional gesehen lieferte das US-Geschäft die große positive Überraschung. Für das Jahr wird das Unternehmen nun optimistischer.

Die Zahlen von Voestalpine seien nicht schlechter als bisher befürchtet, heißt es im Handel. Voestalpine spricht von einem "massiven Nachfrageeinbruch in nahezu allen Ländern und Branchen". Dies sei aber nur das bereits eingepreiste Problem der gesamten Stahlindustrie, das auch vor Corona mit dem Einbruch des Autoabsatzes begonnen habe. Positiv sei sogar, dass die Auslastung der chinesischen voestalpine-Standorte schon wieder auf Vorkrisenniveau sei. Für den Wert geht es um 1,7 Prozent nach oben.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.277,15 0,70 22,86 -12,50 Stoxx-50 2.985,46 0,43 12,84 -12,27 DAX 12.703,12 0,81 102,25 -4,12 MDAX 26.851,84 1,10 292,00 -5,16 TecDAX 3.039,46 0,64 19,22 0,81 SDAX 12.013,84 0,93 110,46 -3,98 FTSE 6.086,30 0,83 50,30 -19,97 CAC 4.928,65 0,80 39,13 -17,55 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,54 0,02 -0,78 US-Zehnjahresrendite 0,53 0,02 -2,15 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Uhr Di, 18:00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1812 +0,13% 1,1814 1,1766 +5,3% EUR/JPY 124,94 +0,18% 124,76 124,57 +2,5% EUR/CHF 1,0773 -0,01% 1,0779 1,0772 -0,8% EUR/GBP 0,9035 +0,08% 0,9024 0,9011 +6,8% USD/JPY 105,77 +0,04% 105,61 105,87 -2,8% GBP/USD 1,3073 +0,05% 1,3092 1,3058 -1,4% USD/CNH (Offshore) 6,9543 -0,32% 6,9571 6,9783 -0,2% Bitcoin BTC/USD 11.311,01 +0,66% 11.243,01 11.205,76 +56,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,08 41,70 +0,9% 0,38 -27,2% Brent/ICE 44,86 44,43 +1,0% 0,43 -27,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.030,48 2.018,50 +0,6% +11,98 +33,8% Silber (Spot) 26,39 26,03 +1,4% +0,36 +47,8% Platin (Spot) 946,95 942,13 +0,5% +4,83 -1,9% Kupfer-Future 2,91 2,89 +0,7% +0,02 +3,3% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2020 04:36 ET (08:36 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.