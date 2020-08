NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) hat aus Gründen des Infektionsschutzes vorgeschlagen, Schulen einer Gegend zu verschiedenen Uhrzeiten zu starten. "Wenn eine Schule in einer Stadt um 7:30 Uhr, andere um 8 Uhr und die letzte um 8:30 Uhr beginnt, verteilt sich der Schülerverkehr auf drei Fahrzeiten", sagte der Minister der "Rheinischen Post".



So hätten alle mehr Platz in Bus und Bahn, und das Infektionsrisiko sinke. "Kleine Maßnahme - große Wirkung. Davon sollte breit Gebrauch gemacht werden." Das NRW-Schulministerium hatte bereits bekannt gegeben, dass ein gestaffelter Schulanfang möglich sei.

