In Norwegen wurden im Juli 4.408 neue Elektro-Pkw zugelassen. Der Marktanteil der Elektroautos an den Pkw-Neuzulassungen lag bei 45,1 Prozent. Der Audi e-tron war mit 775 Einheiten das beliebteste Modell über alle Antriebsarten hinweg. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war dies ein Plus von 26,5 Prozent. Nachdem die Neuzulassungen der Monate März bis Juni im Vergleich zu den Vorjahresmonaten sicherlich ...

