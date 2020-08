München (ots) -- YouTube Live-Show "Backstage" mit Dennis und Benni Wolter- Studiogast: Schauspieler und Model Tim Rasch- Ausstrahlung am Donnerstag, 6. August 2020, um 22:15 Uhr auf YouTube Nach der Ausstrahlung der Reality-Musikshow "Battle of the Bands - Boys vs. Girls", gehen Dennis und Benni Wolter auch diese Woche wieder mit der neuen YouTube-Show live. Bekannt aus ihrer Satire-Show "World Wide Wohnzimmer", führen die Zwillinge mit ihrer gewohnt lockeren Art durch das Geschehen und lassen die vergangenen Tage im Loft Revue passieren. Als Studiogast begrüßen sie diese Woche Schauspieler und Model Tim Rasch.Das Konzept von "Battle of the Bands - Boys vs. Girls" ist einzigartig: Sechs Girls und sechs Boys ziehen gemeinsam in ein Loft in Köln und treten als Band in musikalischen Performances gegeneinander an. Denn nach dem Zuschauer-Voting in der App wird sich herausstellen, welche Band die Runde für sich entschieden hat und welcher Kandidat in der Verlierer-Band durch ein neues Bandmember ersetzt wird.Einmal pro Woche verspricht zudem die neue YouTube Live-Show "Backstage" spannende Insights und Einblicke in das Loft-Leben der beiden Bands. Dieses Mal zu Gast: Schauspieler und Model Tim Rasch, der mit Dennis und Benni Wolter sowie den frisch ausgeschiedenen Kandidaten die Geschehnisse im Loft diskutieren wird. Dabei kommt auch der Talk zu brandaktuellen Social Media Themen wie Tim Raschs Tik Tok-Challenge move2battleofthebands nicht zu kurz.Die Brüder Dennis und Benni Wolter veröffentlichen seit 2010 gemeinsam Unterhaltungsvideos auf YouTube und begrüßen seither viele bekannte deutsche Prominente bei ihrer wöchentlichen Show "World Wide Wohnzimmer"."Battle of the Bands - Boys vs. Girls" wird von youngest Media Germany produziert. "Backstage" ist eine Eigenproduktion von RTLZWEI.Auf YouTube zu finden unter: https://www.youtube.com/rtl2"Battle of the Bands - Boys vs. Girls", donnerstags, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Täglich neue Inhalte in der "Battle of the Bands"-App. Die App ist für Android und iOS (https://www.rtl2.de/sendungen/battle-of-the-bands-boys-vs-girls/seite/hol-dir-die-battle-of-the-bands-app) erhältlich. Alle Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos in der App verfügbar.Über "Battle of the Bands - Boys vs. Girls"Ein Battle, zwei Bands - und die Zuschauer geben den Ton an! Im Zweikampf "Girlband vs. Boyband" begeben sich junge, talentierte Musiker bei "Battle of the Bands - Boys vs. Girls" in ein musikalisches Experiment. Welche ist die bessere Band und für wen voten die Zuschauer in der App? RTLZWEI bleibt wieder dran, wenn Freundschaften die Sänger zusammenschweißen oder Rivalitäten und Intrigen die Bands auf die Probe stellen.Pressekontakt:RTLZWEI Programmkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4671260