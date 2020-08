Die Marke Diamant Zucker des Kölner Unternehmens Pfeifer & Langen wird in der Verpackungsdesign-Entwicklung künftig von der Hamburger Agentur Brandship unterstützt. Zum Start der Zusammenarbeit entwickelte Brandship eine Retroverpackung anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Unternehmens. Pfeifer & Langen stellt seit 1870 das Naturprodukt Zucker sowie Zuckerspezialitäten her. Das Unternehmen zählt mit rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den führenden Zuckerherstellern Europas. Brandship hat sich in der Vergangenheit mit der Design- und Kommunikations¬entwicklung auf einer markenpsychologisch-systemischen ...

