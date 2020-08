Unterföhring (ots) -5. August 2020. So viel gelästert wurde noch nie: Ganze 22 Nächtehintereinander laden Melissa Khalaj und Jochen Bendel ab Freitag, 7.August 2020, live zu "Promi Big Brother - Die Late Night Show" aufsixx ein. Dem scharfzüngigen Duo entgeht keine Geschichte rund um dieBewohner von Deutschlands prominentester Wohngemeinschaft. Immer imAnschluss an die SAT.1-Show eröffnen Melissa und Jochen auf sixx denLästerreigen gemeinsam mit Studiogästen und der PromiBB-Communityund zeigen exklusiv Live-Bilder aus dem Haus. Wie gewohnt haben dieZuschauer über die Social-Media-Plattformen von sixx die Möglichkeit,sich gemeinsam mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel über den neuesten"Promi Big Brother"-Gossip auszutauschen und aktiv an der Sendung zubeteiligen.Das erste Interview live auf sixx: Nach ihren Auszügen werden dieExit-Bewohner zum ersten Gespräch auf dem Sofa der "Promi Big Brother- Late Night Show" Rede und Antwort stehen. Welchen Eindruck habendie Bewohner bei der PromiBB-Community hinterlassen? Bei Melissa undJochen werden sie live mit Kommentaren der User aus der SAT.1-Appkonfrontiert. Die besten Lästersprüche aus "Promi Big Brother - DieLate Night Show" sind auch Teil der von ProSiebenSat.1 Licensingentwickelten "Promi Big Brother"-Oberteile-Kollektion(www.promi-big-brother-shop.de). "Promi Big Brother - Die Late Night Show" - von Freitag, 7. August, bis Freitag, 28. August, täglich direkt im Anschluss an die SAT.1-Show, live auf sixx und auf Joyn"Promi Big Brother" am Vortag verpasst? sixx zeigt die aktuellsteFolge der SAT.1-Show mit Jochen Schropp und Marlene Lufen noch einmaljeweils am Folgetag gegen 14:00 Uhr Hashtag zur Show: PromiBBBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyKevin Körber, Katrin DietzTel. +49 89 9507-1187, -1154Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comKatrin.Dietz@ProSiebenSat1.com Photo Producing & EditingClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79557/4671302