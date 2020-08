Wien (ots) - Würzige Kräuter, süße Beeren und erfrischender Almdudler - und schon ist das Sommerfeeling perfekt. Auch wenn der Sommer in diesem Jahr ein bisschen anders aussieht als gewohnt, bringt Almdudler Abwechslung ins Leben und jetzt auch ins Cocktailglas. Denn das Almdudler Credo lautet ganz klar: "Mischen Possible". So kann jeder ganz einfach zu Hause, auf seinem Balkon, beim Grillen, im Park oder auf der Terrasse des Lieblings-Lokals seinen Almdudler Drink genießen. Egal, ob mit oder ohne Alkohol, mit Almdudler Original oder dem 2020 in Deutschland neu eingeführten Almdudler Alpenkräutersirup - heraus kommen klassische, kreative und trendige Cocktailkreationen. Vom würzigen, alkoholfreien Almhase über den fruchtigen Almperitiv bis hin zum spritzigen Almsmash und zum belebenden Cold Brew Dudler sorgen diese für ein besonders erfrischendes Dudelvergnügen. Ausprobieren lohnt sich! Die Alpenkräuterlimonade des österreichischen Familienunternehmens sprudelt seit 1957 nach unveränderter und streng geheimer Rezeptur. Für das unverwechselbare Almdudler-Geschmackserlebnis werden vielfältige Alpenkräuter, zum Beispiel Sonnenhut, Melisse, Salbei, Enzian und Holunderblüte, gesammelt und sorgfältig verarbeitet. Frisches Quellwasser, natürlicher Rübenzucker und Zitronensäure runden die herb-süße Komposition ab. Almdudler Original kommt dabei ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen aus und ist zudem zu 100 Prozent vegan zertifiziert. Weitere Informationen unter www.almdudler.com/mischenpossible (http://www.almdudler.com/mischenpossible).Für klassische Erfrischung ohne Alkohol:AlmhaseZutaten:Almdudler Original, 4cl frischer Karottensaft, 2cl frischer Zitronensaft, 2cl Vanillesirup, 0,5cl frischer Ingwersaft, Karotte und DillZubereitung:Vanillesirup, Karotten-, Zitronen- und Ingwersaft in den Shaker geben und gut schütteln. In ein gekühltes Glas füllen und mit Almdudler Original verfeinern. Anschließend mit Karotte und Dill dekorieren.Pressekontakt:Almdudler Pressestelle DeutschlandUschi Ahlbornfon: +49/89/20 20 86 97-1mail: uahlborn@uvpr.deOriginal-Content von: Almdudler Limonade A.& S. Klein GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73498/4671319