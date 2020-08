München/London (ots) - Eine US-Studie (https://blog.dscout.com/mobile-touches) errechnete 2.617 Handy-Berührungen pro Nutzer am Tag. Über Touchscreens kaufen täglich Hunderttausende an Fahrkartenautomaten oder im Fastfood-Restaurant ihr Ticket, den Burger oder Pommes. Eine weitere Studie (https://cals.arizona.edu/news/why-your-cellphone-has-more-germs-toilet) zählt auf einem Smartphone-Display viermal so viele Bakterien wie auf einem Türgriff sowie zehn Mal mehr Keime als auf einem Toilettendeckel. In Zeiten von COVID-19 sind die Menschen zwar für Hygieneschutz und die Vermeidung von Körperkontakt sensibilisiert, das Smartphone und Touchscreens jedoch werden unbekümmert genutzt wie eh und je. Ein innovatives HighTech-Desinfektionstuch verhilft jetzt der Nanotechnologie im Alltagsgebrauch zum Durchbruch: Die zertifizierten "Mobile Steri-Wipes" des britischen Start-ups Liquidnano sind in Deutschland gefertigt, eliminieren auf glatten Oberflächen 181 Bakterien- und Viren-Arten, darunter auch das Corona-Virus, und verhindern eine Rekontamination für bis zu 10 Tage.Im Vergleich zu herkömmlichen Desinfektionsmitteln sind die neuen Mobile Steri-Wipes nicht nur für einen kurzen Zeitraum wirksam, bis das Mittel verdunstet ist, sondern entfalten auch auf warmen Oberflächen wie beim Smartphone einen langanhaltenden Schutz. Eine ultradünne, anti-pathogene Schicht mit Bacoban, einem der wirksamsten antibakteriellen Mittel, tötet nach dem Trocknen Mikroorganismen ab und schließt damit für einen längeren Zeitraum dieHygienelücke. Grundlage dafür ist das sogenannte Sol-Gel Verfahren, das auch bei der Reinigung von Brillengläsern eingesetzt wird, und ein festes Gel auf Grundlage einer flüssigen Phase erzeugt. Die verwendeten Biozide zur Abtötung von Keimen sind in der porösen Struktur des sich entwickelnden schwammartigen Sol-Gels und werden beim Kontakt mit Wasser wieder ausgewaschen. Verschiedene internationale und deutsche Forschungseinrichtungen haben die dauerhafte antimikrobielle und virusinaktivierende Wirkung von bis zu 10 Tagen beim Mobile Steri-Wipe zertifiziert."Mit dem gewandelten Bewusstsein für bakterien- und virenfreie Reinigung durch die Covid 19-Pandemie rückt eine Technologie, auf der unsere sehr speziellen Desinfektionstücher basieren, ins Verbraucherinteresse. Um eine Kontamination während der Hygienelücke zu vermeiden, ist es wichtig geworden, nicht nur Viren abzutöten, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie sich nicht festsetzen können", so Andy Middleton, CEO EMEAA von Liquidnano. "Die auf 181 Arten verschiedener Keime und Viren getestete Wirksamkeit und vor allem die Langlebigkeit machen unsere Mobile Steri-Wipes einzigartig - für medizinische Einrichtungen genauso wie für Endverbraucher."Die Mobile Steri-Wipes sind ab sofort auch in Deutschland im Einzelhandel und Online erhältlich. Weitere Informationen unter www.liquidnano.com (http://www.liquidnano.com)Über das UnternehmenLiquidNano mit Hauptsitz in London ist ein weltweit führendes Unternehmen, das neue Technologien im Nanobereich einsetzt, um Schutzbeschichtungen für viele Arten von Oberflächen herzustellen - für die Bereiche Mobilität, Automobil und Schifffahrt, Bekleidung, Gesundheitswesen, Industrie, Sport, Landwirtschaft, Luftfahrt, Militär und häusliche Umgebungen. Die Beschichtungen reichen von leicht abwischbaren, dauerhaften Beschichtungen bis hin zu ultraharten Beschichtungen in Militärqualität, die für professionelle Anwendungen entwickelt und zertifiziert wurden. Vom Smartphone-Screen über Auto-Windschutzscheiben bis zu Hochleistungs-Sportbekleidung - alle Produkte werden unabhängig und nach den höchsten Standards getestet und auf Haltbarkeit verifiziert.Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.liquidnano.com (http://www.liquidnano.com/) sowie zur Technologie unter www.liquidnanoshop.com/the-technology/ (http://www.liquidnanoshop.com/the-technology/).Pressekontakt:Harvard Engage! Communications GmbHMelanie Richter / Ava Dühring / Oliver SturzE-Mail: liquidnano@harvard.deTelefon: +49 89 53 29 57 37Original-Content von: Liquidnano, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147036/4671403