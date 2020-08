BERLIN (dpa-AFX) - Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig (SPD), hat zum Beginn des Schuljahrs in mehreren Bundesländern die Rückkehr in die Klassenräume verteidigt. Das Recht auf Bildung lasse sich am besten in der Schule verwirklichen, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin am Mittwoch. Ziel sei, so weit wie möglich in den "Regelbetrieb" zurückzukehren. Dies müsse allerdings mit dem Gesundheitsschutz in Einklang gebracht werden.



Zuvor hatte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina Empfehlungen zum neuen Schuljahr vorgelegt. Demnach soll von der fünften Klasse an auch im Unterricht Maske getragen werden, wenn nicht ausreichend Abstand möglich ist. Hubig sagte, die Länder bereiteten sich auf verschiedene Szenarien vor: auf einen Normalbetrieb mit begleitenden Hygienemaßnahmen, auf einen erneuten Wechsel von Fern- und Präsenzunterricht, aber notfalls auch auf Schließungen./jr/DP/fba

