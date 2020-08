Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.328,25 +0,58% +2,93% Euro-Stoxx-50 3.277,69 +0,72% -12,48% Stoxx-50 2.988,65 +0,54% -12,18% DAX 12.698,61 +0,78% -4,15% FTSE 6.096,85 +1,01% -19,97% CAC 4.928,95 +0,81% -17,55% Nikkei-225 22.514,85 -0,26% -4,83% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,32% -0,49

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,87 41,70 +2,8% 1,17 -25,8% Brent/ICE 45,51 44,43 +2,4% 1,08 -26,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.039,10 2.018,50 +1,0% +20,60 +34,4% Silber (Spot) 26,75 26,03 +2,8% +0,73 +49,9% Platin (Spot) 952,83 942,13 +1,1% +10,70 -1,3% Kupfer-Future 2,93 2,89 +1,3% +0,04 +3,8%

Gold setzt seinen Höhenflug fort und notiert bei 2.040 Dollar je Feinunze - ein neues Rekordhoch. Die Unsicherheiten um die Corona-Pandemie wie in geopolitischer Hinsicht befördern Gold ebenso wie Niedrigzinsen, die Flutung der Märkte mit billigem Geld und die aktuelle Dollar-Schwäche.

AUSBLICK AKTIEN USA

Der Schwung aus dem späten Vortagesgeschäft der Wall Street könnte sich am Mittwoch fortsetzen. Anleger setzen offenbar auf eine positive Überraschung beim ADP-Arbeitsmarktbericht für Juli. Weitere möglicherweise positive Impulse könnte der ISM-Index zum nicht-verarbeitenden Gewerbe für Juli liefern, obwohl hier ein Rückgang prognostiziert wird. Mit den zuletzt rückläufigen Neuinfektionen sei auch der Optimismus an der Börse gestiegen, heißt es. Für gute Stimmung sorgen auch die Verhandlungen über eine Verlängerung der Coronahilfen im US-Kongress. Zwar konnten sich Republikaner und Demokraten noch immer nicht auf einen Kompromiss verständigen, doch macht Finanzminister Steven Mnuchin Hoffnung auf eine Einigung bis zum Ende der Woche. Darüber hinaus wollen sich Chinesen und Amerikaner mit hochrangig besetzten Delegationen am 15. August zusammensetzen und über das bereits Anfang des Jahres verabschiedete "Phase-Eins-Handelsabkommen" sprechen, wie aus Medienberichten hervorgeht. Anleger hoffen, dass bei den Gesprächen auch über die aktuellen Spannungen gesprochen wird und setzen auf eine Entspannung der aktuell belasteten Beziehungen beider Staaten.

Die Corona-Pandemie beeinträchtigt die Geschäfte von Disney in erheblichem Maße. Das Unternehmen hat deshalb in seinem dritten Geschäftsquartal fast 5 Milliarden Dollar Verlust verbucht. Die Zahlen scheinen Anleger nicht überrascht zu haben, viele hatten noch Schlimmeres erwartet. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um 5,9 Prozent zu.

Monster Beverage gewinnen 3,2 Prozent. Der Getränkekonzern hat die Erwartungen der Experten übertroffen.

Microchip Technology büßen 6,8 Prozent ein. Zwar fielen Ergebnis und Umsatzzahlen im ersten Geschäftsquartal besser aus als Analysten im Schnitterwartet hatten. Doch blieb der Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal gemessen an den Erwartungen verhalten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

18:30 DE/Metro AG, ausführliches Ergebnis 3Q

18:50 DE/Patrizia AG, ausführliches Ergebnis 1H

22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +1.000.000 Stellen zuvor: +2.369.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -50,30 Mrd USD zuvor: -54,60 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,6 1. Veröff.: 49,6 zuvor: 47,9 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 55,0 Punkte zuvor: 57,1 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen halten bis Mittag an den Gewinnen fest. Am fundamentalen Umfeld hat sich nichts geändert. Die Quartalszahlen liefern einmal mehr die Impulse für die Einzelwerte. Gut kommen die bisherigen Revisionen der Einkaufsmanagerindizes (PMI) an. Wichtig sei, dass der Index der Eurozone im Juli deutlich im expansiven Bereich bestätigt worden sei, heißt es. Positiv werden die Zahlen der Deutschen Post gewertet, die Aktie legt um 3,1 Prozent zu. Ein Fels in der Brandung sind einmal mehr die Zahlen von Vonovia, die Aktie legt um 3,6 Prozent zu. Mit Zurückhaltung wird gewertet, dass die Allianz (minus 0,1 Prozent) keine Prognose für das laufende Jahr abgeliefert hat. Die Zahlen werden als "ordentlich" eingestuft. Für BMW verlief das Quartal wie erwartet schwierig, für den Wert geht es um 3,4 Prozent nach unten. Continental (plus 1,4 Prozent) ist nach dem Verlust im zweiten Quartal für die kommenden Monaten vorsichtig optimistisch. Wie erwartet hat Accor (minus 0,1 Prozent) schwache Zahlen geliefert. Für Ahold Delhaize geht es 6,5 Prozent nach oben. Klar positiv wird der Nettogewinn gewertet. Die Zahlen von Voestalpine seien nicht schlechter als bisher befürchtet, heißt es. Für den Wert geht es um 3,7 Prozent nach oben. Mit starken finalen Zahlen leiten Qiagen ihren Abschied von der deutschen Börse ein. Qiagen verlieren 2,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Uhr Di, 18:00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1838 +0,35% 1,1814 1,1766 +5,6% EUR/JPY 125,33 +0,49% 124,76 124,57 +2,8% EUR/CHF 1,0767 -0,06% 1,0779 1,0772 -0,8% EUR/GBP 0,9025 -0,04% 0,9024 0,9011 +6,6% USD/JPY 105,87 +0,14% 105,61 105,87 -2,7% GBP/USD 1,3117 +0,39% 1,3092 1,3058 -1,0% USD/CNH (Offshore) 6,9416 -0,50% 6,9571 6,9783 -0,4% Bitcoin BTC/USD 11.448,51 +1,88% 11.243,01 11.205,76 +58,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

In unterschiedliche Richtungen haben sich die Leitindizes bewegt. Ein Hauptthema war der Bericht des Wall Street Journal, demzufolge die USA und China über die Probleme mit dem sogenannten Phase-eins-Deal sprechen wollen. Während es in Japan und Australien abwärts ging, lagen die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong im Plus. Laut dem Bericht wollen sich hochrangige Vertreter beider Länder am 15. August treffen, um über umstrittene Themen zu sprechen. China hat die Verpflichtungen zur Abnahme von landwirtschaftlichen Produkten aus den USA nicht erfüllt. Experten zeigten sich skeptisch zu den Bemühungen um einen Gesprächskanal. Während die Aktienindizes überwiegend nur kleinere Bewegungen nach oben oder unten vollzogen, war Gold der eigentliche Star an den Märkten. Der Greenback sackte auf 105,65 Yen ab nach einem Vortageshoch um 106,40 Yen. Dies bremste die Börse in Japan. Zu den verkauften Werten gehörten Versorger-, Luftfahrt- und Bankentitel. Die Sony-Aktie zeigte sich voltail und schloss nach vorübergehenden Gewinnen 1,6 Prozent im Minus. Der Unterhaltungselektronikkonzern hat im ersten Geschäftsquartal den Nettogewinn um 53 Prozent gesteigert. Mitsubishi UFJ Financial fielen um 0,2 Prozent, nachdem der Nettogewinn um 53 Prozent abgesackt war. Etwas risikofreudiger zeigten sich die Anleger in Hongkong, während in Schanghai kleinere Aufschläge abschmolzen. Neue Wirtschaftsdaten fielen enttäuschend aus. In Südkorea erreichte der Leitindex Kospi ein 22-Monatshoch. Die Anleger zeigten sich ermutigt durch Fortschritte in den USA beim Aushandeln eines neuen Stimuluspakets. Zudem haben einige Unternehmen mit Quartalszahlen positiv überrascht. In Australien tendierten Minenwerte mit dem festen Goldpreis zwar höher, doch am Gesamtmarkt ging es nach unten. Angeführt wurde die Liste der Verlierer von Pharma- und Industriewerten, aber auch einige Konsumwerte gingen schwächer, belastet von den corona-bedingten Restriktionen in Melbourne. Woolworth fielen um 1,7 Prozent, weil das Unternehmen vorübergehend wegen der Pandemie 22 Geschäfte schließen muss.

CREDIT

Die Risikoprämien kommen unter Druck. Seit Beginn der Woche ist zu erkennen, dass der iTraxx Europe deutlich zurückkommt. Mit einem Wert von 56 notiert er auf dem niedrigsten Niveau seit Ende Februar. Ab diesen Zeitpunkt stiegen die Prämien unter dem Eindruck der Corona-Pandemie auf zwischenzeitlich 127 an. Ob das Niveau von Anfang des Jahres bei 42 in diesem Jahr noch zu erreichen ist, bleibt abzuwarten. Die immense Liquidität der Notenbanken sowie die weiter in den negativen Bereich fallenden Anleiherenditen sprechen für weiteren Druck auf den Prämien. Nachdem nun die Intesa Sanpaolo über 90 Prozent der UBI-Aktien angedient bekommen hat und einer Übernahme des kleineren Wettbewerbers somit nichts mehr im Wege steht, hat die Ratingagentur S&P erwartungsgemäß das Emittentenrating von UBI Banca von BBB- auf BBB angehoben und damit dem Rating von Intesa Sanpaolo angepasst.

