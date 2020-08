Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Dienstleister im Juli von Konjunktureinbruch erholt

Der deutsche Dienstleistungssektor hat sich im Juli von dem Konjunktureinbruch infolge der Corona-Pandemie deutlich erholt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg sprunghaft auf 55,6 Punkte von 47,3 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war eine Steigerung auf 56,7 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

VDMA: Bestellungen setzen Talfahrt im Juni fort

Der kräftige Rückgang der Auftragseingänge im deutschen Maschinen- und Anlagenbau hat sich im Juni fortgesetzt. Die Orders sanken im Vergleich zum Vorjahr um real 31 Prozent, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) berichtete. Im Mai war der Auftragseingang bereits um 28 Prozent zum Vorjahr geschrumpft.

Stärkstes Wachstum der Eurozonen-Wirtschaft seit über zwei Jahren

Die Wirtschaft der Eurozone hat im Juli nach Einschätzung der Einkaufsmanager den Konjunktureinbruch infolge der Corona-Pandemie überwunden und verzeichnet ein kräftiges Wachstum. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg sprunghaft auf 54,9 Zähler von 48,5 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei seiner zweiten Veröffentlichung für den Monat berichtete. Der Index liegt erstmals seit Februar wieder über der Marke von 50 Punkten und signalisiert das stärkste Wachstum seit über zwei Jahren.

EZB teilt bei 14-monatigem PELTRO 5,684 Mrd Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei der dritten ihrer geplanten sieben Pandemie-Refinanzierungsgeschäfte (PELTRO) 5,684 (zuvor: 15,611) Milliarden Euro zugeteilt. Damit bediente sie die Nachfrage von 13 (zuvor: 45) Banken. Das Geschäft wird am 6. August 2020 wertgestellt und am 30. September 2021 fällig.

Suche nach Überlebenden in Beirut dauert an

Am Morgen nach den verheerenden Explosionen im Hafen von Beirut mit mindestens 100 Toten und tausenden Verletzten dauert die Suche nach Überlebenden an. Laut der jüngsten Bilanz des Roten Kreuzes wurden mindestens 100 Menschen in der libanesischen Hauptstadt getötet und mehr als 4.000 weitere verletzt. Unter den Verletzten waren auch Mitarbeiter der deutschen Botschaft.

Halb Beirut von Schäden betroffen - Bis zu 300.000 Menschen obdachlos

Die Schäden durch die verheerenden Explosionen in Beirut betreffen nach Angaben der Behörden fast die halbe Stadt. Bis zu 300.000 Bewohner der libanesischen Hauptstadt seien durch die Zerstörungen obdachlos geworden, sagte Gouverneur Marwan Abud der Nachrichtenagentur AFP. Die Höhe der Schäden schätzte er auf insgesamt 3 bis 5 Milliarden Dollar.

Bundesregierung bereitet Hilfen für den Libanon vor

Nach den verheerenden Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut bereitet die Bundesregierung Hilfsmaßnahmen vor. Auf Bitten der libanesischen Regierung könnte noch am Mittwoch eine 47-köpfige Einsatzeinheit des Technischen Hilfswerks nach Beirut starten, um bei der Bergung von Verschütteten zu helfen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin.

Hauptangeklagter gesteht tödlichen Schuss auf Lübcke

Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) hat der Hauptangeklagte Stephan E. den tödlichen Schuss auf den Politiker gestanden. "Ich habe geschossen", ließ E. vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main von seinem Anwalt erklären.

Tausende Ärzte und Krankenpfleger in Südafrika mit Coronavirus infiziert

Im schwer von der Corona-Pandemie betroffenen Südafrika haben sich auch tausende Ärzte und Krankenpfleger mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Mehr als 24.000 Mitarbeiter im Gesundheitswesen wurden bisher positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet, 181 von ihnen starben, wie Gesundheitsminister Zweli Mkwize bei einer Pressekonferenz sagte. Landesweit stieg die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen demnach auf mehr als 521.000.

Thailands Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 0,50%

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juli 57,3 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juli PROGNOSE: 57,8

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juni war 50,7

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juli 51,6

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juli PROGNOSE: 51,1

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juni bei 46,4

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juli 56,5

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juli PROG: 56,6

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juni war 47,1

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Juni +5,7% gg Vm, +1,3% gg Vj

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Mai rev +20,3% gg Vm, -3,1% gg Vj

