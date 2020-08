Der Elektroabsatz in Deutschland erreichte im Juli 2020 ein Rekordniveau mit einem Marktanteil von 11,4 % an den Neuzulassungen. Als reine Elektrofahrzeuge (BEV) wurden 16.798 Einheiten zugelassen, was einem Anteil von 5,3 % entspricht. Die Plugin-Hybride (PHEV) stiegen auf 19.119 Fahrzeuge (6,1 %). Mit Elektro-Neuzulassungen von insgesamt 129.500 Fahrzeugen zwischen Januar und Juli 2020 wurde nach sieben Monaten bereits das Niveau des Vorjahres überschritten. Nach einer Prognose des CAM wird der Elektrofahrzeugabsatz (BEV, PHEV) in Deutschland im Gesamtjahr auf 250.000 Pkw steigen. Im Vergleich ...

