Stuttgart (ots) - Am Anfang eines Wandels steht nicht selten eine Krise. Corona hat viele Entwicklungen beschleunigt, die über kurz oder lang ohnehin auf die Bau- und Immobilienbranche zugekommen wären - gerade mit Blick auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Sicher ist: Büros wird es auch weiterhin geben, geben müssen.



Doch es geht nicht um die schiere Quadratmeterzahl, sondern um die Flächen an sich: Sind sie flexibel genug, digital genug, nachhaltig genug, um den zukünftigen Anforderungen zu genügen? Darauf kommt es an in der "neuen Normalität", in der viele einerseits die Rückkehr ins Büro in den Kreis der Kollegen herbeisehnten - und andererseits die positiven Aspekte des pandemiebedingten Home-Office-Feldversuchs nicht missen wollen.



Was die Büros der Zukunft auszeichnet, welche Aspekte für den Arbeitsort künftig wichtig sind und für alle, die mit ihm in Verbindung stehen, widmet sich das auf den Bau- und Immobiliensektor spezialisierte Beratungs- und Planungsunternehmen Drees & Sommer SE in zahlreichen Beiträgen und Interviews im Dossier "Arbeitswelt Reloaded". Es ist zum kostenfreien Download unter folgendem Link erhältlich:



https://www.dreso.com/dossier-arbeitswelt



Pressekontakt:



presse@dreso.com



Original-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134210/4671653

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de