Donnerstag, 6. August 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerCorona und Arbeitsrecht - Rechte und Pflichten rund um UrlaubObst und Gemüse auf dem Balkon - Tipps von Anja KoenzenLeckere Schokomousse - Kochen mit Armin RoßmeierMähroboter gefährden Igel - Gefährliche SchnittverletzungenGast:Sarah Wiener, Unternehmerin und PolitikerinDonnerstag, 6. August 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Andrea BallschuhProfikletterer im Harz - Felswände sichernExpedition: "Wir bleiben hier" (9) - Der Schlossgarten am Plöner SeeDer Traum vom Auswandern - Deutsche Tauchschule auf MallorcaDonnerstag, 6. August 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Andrea BallschuhDer Traum vom Auswandern - Deutscher Eismacher in Los AngelesDonnerstag, 6. August 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbFashion-Show mit Jessica Schwarz - Marc Cain präsentiert Mode inBerlinOpen-Air-Kino mit Monika Gruber - Premiere von "Ausgrissn!" inMünchenDonnerstag, 6. August 2020, 22.15 Uhrdunja hayaliLive aus BerlinLeben mit der Pandemie: Was tun gegen eine zweite Infektionswelle?Und was wollen die Corona-Protestierer? Dunja Hayali diskutiert u.a.mit Armin Laschet, CDU, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen,mit Katja Kipping, Parteivorsitzende Die Linke, und mit Ute Teichert,Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte desÖffentlichen Gesundheitsdienstes.Zudem im 1:1-Interview: Manuela Schwesig, SPD, MinisterpräsidentinMecklenburg-Vorpommerns. Wie groß ist Manuela Schwesigs Angst voreiner zweiten Corona-Welle, welche Maßnahmen sind deswegen jetztnotwendig und wie hat sie ihre Krebserkrankung während derCorona-Pandemie überstanden?