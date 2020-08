Ende 2020 soll die Programmiersprache PHP ein Major Update erhalten. Für Version 8 sind neben einem JIT-Compiler für deutlich mehr Performanz auch beliebige Union-Types, static-Return-Types, konsistente Type Errors für vereinfachtes Type-Handling und seit Kurzem auch Named Arguments bestätigt. Auf seinem Blog führt PHP-Entwickler Brent Roose eine fortlaufende Liste der geplanten und beschlossenen Neuerungen für das nächste Major Release von PHP. Die neue Version ist momentan "under very active development", der erste Alpha-Release ist bereits raus. Bis zum Final-Release Ende des Jahres werden sich also wohl noch einige weitere Änderungen ergeben. Den Blogpost will Roose bis dahin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...