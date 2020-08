Der US Markit Services PMI ist im Juli weiter gestiegen. - Der US-Dollar-Index fiel nach den Daten in Richtung 92,50 - Der IHS Markit Services Purchasing Managers' Index (PMI) für Dienstleistungen verbesserte sich für die USA von 47,9 im Juni auf 50 im Juli, was zeigt, dass sich die wirtschaftliche Aktivität im Dienstleistungssektor stabilisiert ...

