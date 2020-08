Der Goldpreis hat am 4. August die Marke von 2.000 USD pro Feinunze übersprungen. Auch in Euro gerechnet hat der Goldpreis einen neuen Rekordpreis von mehr als 1.714 EUR erreicht. Von Dr. Thorsten Polleit, Degussa Goldhandel Der Silberpreis zog gestern ebenfalls kräftig an: Er stieg um 6,5% gegenüber dem Vortag und handelt derzeit bei 26,08 USD/oz. Der Preis für Platin stieg um 2,7% auf 933,30 USD/oz, ...

