"Es dauert sicherlich länger als wir gehofft hatten, aber ich bin sicher, dass wir unser Inflationsziel von 2% erreichen werden", sagte Haruhiko Kuroda, Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), am Mittwoch. "Wir befinden uns nicht in einer Deflation, definiert als eine anhaltende Periode von Preisrückgängen", fügte Kuroda hinzu. "Ich glaube nicht, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...