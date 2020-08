Zürich (ots) - Anja Graf, die Gründerin der Zürcher Serviced-Apartments-Anbieterin Vision Apartments, hat eine Gesellschaft gegründet: Vision Business Services. Mit der neuen Firma verfolgt sie das Ziel, die von Vision Apartments entwickelte Software auch an andere Unternehmen zu vertreiben. Mit dem Property Management System verwaltet Vision Apartments die Reservationen, organisiert die Reinigung der Wohnungen oder kümmert sich um die Beziehung mit den Kunden - dieses Programm soll nun auch bei anderen Serviced-Apartments-Anbietern zum Einsatz kommen.



Die Immobilienunternehmerin plant zudem mit fünf Partnern eine internationale Buchungsplattform für Serviced Apartments: bookapartments.com. Das Projekt soll zu einem Marktplatz für möblierte Mietwohnungen führen - auf der sich die Partner gegenseitig ihre Apartments vermitteln. Grafs Site richtet sich nur an spezialisierte Firmen und nicht an die eigentlichen Kunden. Im Jargon: B2B statt B2C. Um welche Partner es sich handelt, bleibt unter Verschluss - es handle sich aber um die "fünf grössten Apartments-Vermieter der Welt".



Pressekontakt:



Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per

e-mail: newsdesk@ringieraxelspringer.ch



Original-Content von: Handelszeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100009535/100853114

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de