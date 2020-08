Halle (ots) - Es ist eine Katastrophe - in vielerlei Hinsicht. Die verheerende Explosion in Beirut hat unermessliches Leid über viele Menschen in einem bereits geschundenen Land gebracht. Doch sie könnte auch dazu führen, dass der Libanon als Staat zusammenbricht. Das wiederum würde zu neuen Spannungen in der ohnehin instabilsten Ecke der Welt führen - womöglich mit dramatischen Folgen für Europa.



