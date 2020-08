BERLIN (dpa-AFX) - Städte, Gemeinden und Landkreise in Deutschland sehen sich für den Fall weiter steigender Corona-Infektionszahlen gerüstet.



"Darauf sind die Kommunen und die staatlichen Einrichtungen nach den Erfahrungen der ersten Infektionsfälle deutlich besser vorbereitet", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der Deutschen Presse-Agentur.



Landsberg verwies auf den Ausbau von Laborkapazitäten für Corona-Tests und Schutzmaterialien, die in "großem Umfang" mithilfe des Bundes und der Länder beschafft worden seien. "Auch wenn der Beschaffungsmarkt natürlich weiter angespannt ist, sind Kommunen, Krankenhäuser und Arztpraxen wesentlich besser ausgestattet", sagte Landsberg. Zu Krisenbeginn waren etwa Mund-Nasen-Masken Mangelware.



Auch die Landkreise sehen sich in ihrem Pandemie-Management gut aufgestellt: "Die Erfahrungen aus den vergangenen Monaten haben den Landkreisen geholfen, ihren Umgang mit einer Zunahme von Infektionen weiter zu verbessern und zu beschleunigen", sagte der Beigeordnete für Gesundheit beim Landkreistag, Jörg Freese.



Zwar sei bei den Gesundheitsämtern die Personalstärke wegen der niedrigen Infektionszahlen zuletzt zurückgegangen. Bei Bedarf könne aber zeitnah wieder aufgestockt werden. "Dass dies den Landkreisen auch tatsächlich gelingt, haben die lokalen Ausbrüche und deren schnelle Eindämmung seit März 2020 gezeigt", sagte Freese.



Die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, mahnte, dass die Gesundheitsämter bei steigenden Zahlen wieder mehr Personal für die Verfolgung von Infektionsketten bräuchten. Teichert plädierte dafür, die Gesundheitsämter grundsätzlich besser auszustatten. "Es kann nicht sein, dass man in Krisenzeiten nur Hilfspersonal dorthin verschiebt", sagte Teichert. "Es wird fachlich qualifiziertes Personal in diesem Bereich gebraucht und zwar auf Dauer."/len/DP/zb

