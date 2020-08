FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Investitionsstau/Schulen:



"Doch der Knackpunkt bleibt das Geld. Das dürfte auf absehbare Zeit gerade bei Städten und Gemeinden wieder deutlich knapper werden, weil die Steuereinnahmen abstürzen. Bund und Länder tun zwar schon viel, um das auszugleichen. Aber sie stoßen an ihre Grenzen, zumal es auch noch an anderer Stelle erheblichen Investitionsbedarf gibt. Da gilt es, Prioritäten zu setzen. Dabei sollte klar sein: Bei den Schulen zu sparen, rächt sich in einigen Jahren, wenn der qualifizierte Nachwuchs für die Wirtschaft fehlt. Zudem brauchen die Jungen Perspektiven. Wer sonst soll künftig die nötigen Steuern zahlen."/yyzz/DP/he

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de